Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:50
24.013 +0,68%
Dow Jones 20:50
46.080 +1,30%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: amplia il rialzo Tesla Motors

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nel settore automotive, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,29%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.


Tecnicamente, Tesla Motors è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 372,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 353,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 391,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
