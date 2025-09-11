New York: amplia il rialzo Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

(Teleborsa) - Grande giornata per l', che sta mettendo a segno un rialzo del 5,29%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 372,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 353,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 391,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)