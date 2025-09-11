New York: amplia il rialzo Tesla Motors

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nel settore automotive
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Tesla Motors
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 372,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 353,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 391,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)