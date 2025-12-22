New York: balza in avanti Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 2,88%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 500,8 USD e primo supporto individuato a 487,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 514,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)