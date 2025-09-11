New York: balza in avanti United Health

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big delle assicurazioni sanitarie
, che avanza bene del 3,55%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che United Health
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,63%, rispetto a +1,7% dell'indice americano
).
Tecnicamente, l'assicuratore sanitario
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 364,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 349,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 379,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)