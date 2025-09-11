Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:11
24.007 +0,66%
Dow Jones 18:11
46.058 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: balza in avanti United Health

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti United Health
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big delle assicurazioni sanitarie, che avanza bene del 3,55%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che United Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,63%, rispetto a +1,7% dell'indice americano).


Tecnicamente, l'assicuratore sanitario è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 364,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 349,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 379,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```