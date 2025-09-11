New York: brillante l'andamento di 3M

colosso industriale

3M

Dow Jones

gigante della manifattura

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 158,6 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 154,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 151,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)