Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:11
24.007 +0,66%
Dow Jones 18:11
46.058 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: brillante l'andamento di 3M

Bene il colosso industriale, con un rialzo del 2,30%.
