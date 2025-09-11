Milano 17:35
New York: in calo Broadcom

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società tech statunitense, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Broadcom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,62%, rispetto a +2,52% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve di Broadcom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 370,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 357. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
