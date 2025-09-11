New York: in calo Broadcom

società tech statunitense

Nasdaq 100

Broadcom

indice dei titoli tecnologici USA

Broadcom

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,62%, rispetto a +2,52% dell').La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 370,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 357. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)