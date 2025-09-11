New York: in calo Broadcom

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società tech statunitense
, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Broadcom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,62%, rispetto a +2,52% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve di Broadcom
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 370,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 357. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)