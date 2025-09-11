New York: in calo Teradyne

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati
, che mostra un decremento del 2,20%.
Lo scenario su base settimanale di Teradyne
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Teradyne
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Teradyne
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 117,7 USD. Primo supporto a 113,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 112,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)