Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:51
24.007 +0,66%
Dow Jones 20:51
46.086 +1,31%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: in calo Teradyne

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati, che mostra un decremento del 2,20%.

Lo scenario su base settimanale di Teradyne rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Teradyne. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Teradyne evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 117,7 USD. Primo supporto a 113,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 112,6.

