Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:12
24.007 +0,66%
Dow Jones 18:12
46.060 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: Lam Research in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Lam Research in rally
Brillante rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,17%.
Condividi
```