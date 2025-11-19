Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:42
24.597 +0,38%
Dow Jones 17:42
45.949 -0,31%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: amplia il rialzo Lam Research

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 4,10% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Lam Research rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 146,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 150,4. Il peggioramento di Lam Research è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 144,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
