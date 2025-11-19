New York: amplia il rialzo Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

S&P-500

Lam Research

indice del basket statunitense

Lam Research

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 4,10% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 146,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 150,4. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 144,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)