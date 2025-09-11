New York: performance negativa per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che tratta con una perdita del 2,68%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Advanced Micro Devices
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Advanced Micro Devices
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 158,6 USD. Supporto a 153,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 163,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)