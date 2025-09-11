Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:14
24.004 +0,65%
Dow Jones 18:14
46.056 +1,24%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: si concentrano le vendite su Advanced Micro Devices

Seduta in ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che mostra un decremento del 2,68%.
