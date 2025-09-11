Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

multinazionale del lusso

CAC40

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 240,5 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 236,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 234,1 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)