Milano 11:50
42.223 +0,39%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:50
9.260 +0,37%
Francoforte 11:50
23.628 -0,02%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Tenaris

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, con una variazione percentuale del 2,12%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tenaris evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera nel settore siderurgico rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,31 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,52. Il peggioramento di Tenaris è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,19.

