Piazza Affari: andamento sostenuto per Tenaris

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, con una variazione percentuale del 2,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tenaris
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera nel settore siderurgico
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,31 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,52. Il peggioramento di Tenaris
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,19.
