Piazza Affari: perdite consistenti per El.En

(Teleborsa) - Scende sul mercato il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che soffre con un calo dell'8,79%.
Lo scenario su base settimanale di El.En
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di El.En
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,28 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,94. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)