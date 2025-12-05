Piazza Affari: scambi al rialzo per El.En

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, con una variazione percentuale del 3,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di El.En
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,5 Euro e primo supporto individuato a 13,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)