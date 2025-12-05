Milano 12:37
Piazza Affari: scambi al rialzo per El.En

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, con una variazione percentuale del 3,02%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di El.En classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,5 Euro e primo supporto individuato a 13,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
