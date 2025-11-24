Milano
13:46
42.278
-0,90%
Nasdaq
21-nov
24.240
0,00%
Dow Jones
21-nov
46.245
+1,08%
Londra
13:46
9.562
+0,23%
Francoforte
13:46
23.217
+0,54%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 14.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per El.En
Piazza Affari: positiva la giornata per El.En
Migliori e peggiori
,
In breve
24 novembre 2025 - 12.30
Rialzo marcato per il
Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che tratta in utile del 3,31% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: acquisti a mani basse su El.En
Piazza Affari: risultato positivo per El.En
Piazza Affari: positiva la giornata per El.En
Piazza Affari: positiva la giornata per NewPrinces
Titoli e Indici
El.En
+3,99%
Altre notizie
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi in positivo per El.En
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B
Piazza Affari: scambi in positivo per El.En
Piazza Affari: allunga il passo El.En
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto