Milano 11:51
42.224 +0,39%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:51
9.260 +0,37%
Francoforte 11:50
23.628 -0,02%

Piazza Affari: performance negativa per Avio

Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso del 2,96%.
