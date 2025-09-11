Piazza Affari: scatto rialzista per Buzzi

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nel settore del cemento
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Buzzi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,53%, rispetto a +0,79% del principale indice della Borsa di Milano
).
Le implicazioni di breve periodo di Buzzi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 48,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 47,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 50,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)