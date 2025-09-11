Milano 11:51
42.224 +0,39%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:51
9.260 +0,37%
Francoforte 11:51
23.632 0,00%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che mostra un decremento del 2,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 35,62 Euro. Primo supporto visto a 32,47. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,53.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
