Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda aerospaziale italiana
, che mostra un decremento del 2,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 35,62 Euro. Primo supporto visto a 32,47. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)