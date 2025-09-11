Prysmian, Jp Morgan conferma giudizio Buy e alza TP a 86 euro

(Teleborsa) - Gli analisti di JP Morgan
hanno confermato un giudizio Buy su Prysmian, alzando il target price da 82 a 86 euro
, in considerazione dell'effetto positivo che le nuove tariffe applicate dagli USA
avranno in termini di EBITDA, dell’aumento della capacità produttiva nella divisione Transmission
(cavi ad alta tensione) e della crescita dei data center
negli Stati Uniti.
Gli esperti della banca d'affari USA, tenendo in considerazione la tenuta del prezzo dei cavi, a dispetto del calo del costo del rame, stimano un effetto positivo in termini di EBITDA Adjusted di 30-35 milioni in più al mese
, che va ad aumentare la previsione di EBITDA Adjusted 2025
del 2% a 2,4 miliardi
di euro, rispetto alla guidance di 2,300-2,375 miliardi di euro e al consensus di 2,33 miliardi di euro.
Se i prezzi dei cavi negli Stati Uniti dovessero rimanere invariati quest'anno- si sottolinea - Prysmian potrebbe registrare un EBITDA Adjusted potenziale di 2,5 miliardi di euro nel 2025
.
Nonostante il giudizio positivo, Prysmian registra una performance moderata in Borsa e mantiene u progresso dello 0,3%