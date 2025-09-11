Prysmian, Jp Morgan conferma giudizio Buy e alza TP a 86 euro

Prysmian

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno confermato un, in considerazione dell'effetto positivo che leavranno in termini di EBITDA, dell’(cavi ad alta tensione) e dellanegli Stati Uniti.Gli esperti della banca d'affari USA, tenendo in considerazione la tenuta del prezzo dei cavi, a dispetto del calo del costo del rame, stimano un, che va ad aumentare la previsione didel 2%di euro, rispetto alla guidance di 2,300-2,375 miliardi di euro e al consensus di 2,33 miliardi di euro.Se i prezzi dei cavi negli Stati Uniti dovessero rimanere invariati quest'anno- si sottolinea - Prysmian potrebbe registrare unNonostante il giudizio positivo, Prysmian registra una performance moderata in Borsa e mantiene u progresso dello 0,3%