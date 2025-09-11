Turismo internazionale, Bankitalia: a giugno entrate 6,5 miliardi (+6,5%)

(Teleborsa) - Lo scorso giugno la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un surplus di 3,6 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024. Le entrate turistiche (6,5 miliardi) sono aumentate del 6,5 per cento, le uscite (2,9 miliardi) del 4,4 per cento. È quanto emerge dall'aggiornamento mensile con i dati di giugno delle "Statistiche sul Turismo Internazionale dell'Italia", realizzato dalla Banca d'Italia.
Nel complesso del secondo trimestre del 2025 – rileva Bankitalia
– è proseguita la crescita di entrambi i flussi nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, grazie soprattutto ai viaggi per vacanze. L'aumento della spesa degli stranieri in Italia (5,6 per cento)
è ascrivibile a quello del numero di turisti e, in misura minore, della spesa media. L'incremento della spesa all'estero (5,9 per cento) è invece dovuto pressoché interamente al maggior numero di viaggiatori.
La crescita delle entrate
ha riguardato sia i viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE sia quelli appartenenti alla UE.
Per contro, le uscite
hanno registrato un incremento nelle destinazioni europee significativamente maggiore di quello nei paesi esterni alla UE (rispettivamente, il 9,5 contro il 2,5 per cento).