Turismo internazionale, Bankitalia: a giugno entrate 6,5 miliardi (+6,5%)

(Teleborsa) - Lo scorso giugno la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un surplus di 3,6 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024. Le entrate turistiche (6,5 miliardi) sono aumentate del 6,5 per cento, le uscite (2,9 miliardi) del 4,4 per cento. È quanto emerge dall'aggiornamento mensile con i dati di giugno delleNel complesso del secondo trimestre del 2025 – rileva– è proseguita la crescita di entrambi i flussi nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, grazie soprattutto ai viaggi per vacanze.è ascrivibile a quello del numero di turisti e, in misura minore, della spesa media. L'incremento della spesa all'estero (5,9 per cento) è invece dovuto pressoché interamente al maggior numero di viaggiatori.Laha riguardato sia i viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE sia quelli appartenenti alla UE.Per contro, lehanno registrato un incremento nelle destinazioni europee significativamente maggiore di quello nei paesi esterni alla UE (rispettivamente, il 9,5 contro il 2,5 per cento).