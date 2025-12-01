PNRR, ok da Commissione UE a ottava rata da 12,8 miliardi di euro per l'Italia

(Teleborsa) - Laha(3,1 miliardi di euro in sovvenzioni e 9,7 miliardi di euro in prestiti) nell'ambito del Recovery and Resilience Facility, il fulcro di NextGenerationEU, il programma post-pandemico della Commissione a sostegno della competitività e della crescita economica negli Stati membri.Lea questa richiesta di pagamento - si legge in una nota dell'esecutivo UE - genereranno un cambiamento positivo per i cittadini e le imprese in Italia, in particolare nei settori della pubblica amministrazione, degli appalti pubblici, dell'occupazione, dell'istruzione e della ricerca, del turismo, delle energie rinnovabili e dell'economia circolare.A seguito della valutazione della richiesta di pagamento, la Commissione ha constatato che "l'Italia hastabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio per l'ottava tranche".Le misure principali di questa richiesta di pagamento includono: oltre 8.500hanno ricevuto finanziamenti UE per promuovere l'istruzione multilingue e le competenze di innovazione in progetti relativi a scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica nel 2024-2025. Inoltre, oltre 8.000 scuole primarie e secondarie sono state dotate di moderni strumenti digitali per migliorare l'apprendimento digitale; oltre 200 progetti pere oltre 300 progetti per condizioni di salute ad alto impatto hanno ricevuto finanziamenti per avviare le attività di ricerca.L'Italia ha presentato la sua ottava richiesta di pagamento il 30 giugno 2025. La Commissione ha concluso che l'Italia ha raggiunto i traguardi e gli obiettivi necessari per questo pagamento e ha condiviso la sua valutazione con il Comitato economico e finanziario (CEF). Il CEF ha ora quattro settimane per esprimere il proprio parere. Ile dell'adozione di una decisione di pagamento da parte della Commissione.