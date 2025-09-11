Valditara: misure per libri scolastici, più fondi agli Its e organici quasi completi

(Teleborsa) - Il ministro dell’Istruzione,, durante il, ha annunciato lo studio di misure a sostegno delletra cui un possibile credito d’imposta.In vista della prossima, ha inoltre sottolineato l’impegno perInfine, ha evidenziato i: copertura del 97,3% per i posti comuni e del 95,2% per il sostegno, con assunzioni concluse in anticipo rispetto agli anni precedenti.