Valditara: misure per libri scolastici, più fondi agli Its e organici quasi completi

(Teleborsa) - Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, durante il Question Time alla Camera, ha annunciato lo studio di misure a sostegno delle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici, tra cui un possibile credito d’imposta.

In vista della prossima legge di bilancio, ha inoltre sottolineato l’impegno per rafforzare la filiera tecnologico-professionale, con l’incremento del Fondo destinato agli Its Academy.

Infine, ha evidenziato i progressi sul reclutamento dei docenti: copertura del 97,3% per i posti comuni e del 95,2% per il sostegno, con assunzioni concluse in anticipo rispetto agli anni precedenti.
