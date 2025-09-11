Valditara: misure per libri scolastici, più fondi agli Its e organici quasi completi

(Teleborsa) - Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara
, durante il Question Time alla Camera
, ha annunciato lo studio di misure a sostegno delle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici,
tra cui un possibile credito d’imposta.
In vista della prossima legge di bilancio
, ha inoltre sottolineato l’impegno per rafforzare la filiera tecnologico-professionale, con l’incremento del Fondo destinato agli Its Academy.
Infine, ha evidenziato i progressi sul reclutamento dei docenti
: copertura del 97,3% per i posti comuni e del 95,2% per il sostegno, con assunzioni concluse in anticipo rispetto agli anni precedenti.