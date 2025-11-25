Valditara in Egitto: “Rafforziamo la cooperazione educativa tra Italia e Egitto”

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito,, si è recato in visita al, dove ha incontrato ile ilalla presenza deiNel corso dell’incontro sono stati siglati i protocolli tra le. La firma dà seguito al percorso avviato con ile con le. Un passaggio che testimonia l’eccellente stato dei rapporti tra Italia e Egitto e imprime nuovo slancio alla cooperazione tra i due Paesi nel campo della formazione tecnica a beneficio delle imprese nell’ambito del Piano Mattei.Il, sottolineando l’eccellenza del modello italiano, e ha evidenziato che questo risultato segna solo l’inizio di una collaborazione ancora più ampia., fondati sullo scambio di esperienze, sull’aggiornamento dei curricoli e sulla qualificazione dei percorsi tecnici secondo i più elevati standard internazionali che il modello formativo italiano garantisce."È un passo decisivo per. Investire nell’istruzione tecnica e professionale significa sostenere lo sviluppo economico e sociale, puntando su percorsi fortemente integrati con il mondo produttivo, come il modello ‘4+2’. Abbiamo inoltree intendiamo creare un gruppo di lavoro dedicato alle buone pratiche e alle competenze trasversali", ha dichiarato il"L’apertura disia per lo sviluppo locale sia per rispondere ai fabbisogni professionali italiani. L’estensione dell’insegnamento dell’italiano alle scuole medie, e non più solo alle superiori, insieme ai risultati raggiunti nella formazione dei docenti egiziani, dimostra che stiamo procedendo nella direzione giusta", ha aggiunto Valditara.Tutti i Ministri presenti hanno espresso un, riconosciuto come particolarmente efficace nell’integrazione tra scuola e impresa, chiedendo all’Italia di esportare non solo l’esperienza degli ITS Academy, ma anche quella delle scuole tecniche e professionali.che hanno completato il corso di formazione promosso dal Ministero e ha premiato gli studenti più meritevoli, confermando il ruolo centrale della scuola italiana al Cairo come punto di riferimento capace di unire tradizione e innovazione.