Valditara in Egitto: “Rafforziamo la cooperazione educativa tra Italia e Egitto”

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara
, si è recato in visita al Cairo
, dove ha incontrato il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly
e il Ministro dell’Istruzione Mohamed Abdel Latif,
alla presenza dei Ministri dell’Agricoltura, delle Imprese Pubbliche e delle Risorse Idriche e dell’Irrigazione.
Nel corso dell’incontro sono stati siglati i protocolli tra le autorità egiziane
, 89 Scuole di Tecnologia Applicata e 5 ITS Academy italiani nei settori della meccatronica e mobilità sostenibile, della chimica, del tessile, della salute e dell’agroalimentare
. La firma dà seguito al percorso avviato con il Memorandum firmato dal Ministro Valditara nel marzo 2024
e con le Lettere di Intenti sottoscritte nel febbraio 2025
. Un passaggio che testimonia l’eccellente stato dei rapporti tra Italia e Egitto e imprime nuovo slancio alla cooperazione tra i due Paesi nel campo della formazione tecnica a beneficio delle imprese nell’ambito del Piano Mattei.
Il Primo Ministro Madbouly ha ribadito che l’istruzione tecnica è la base di un’economia fondata sulla conoscenza
, sottolineando l’eccellenza del modello italiano, e ha evidenziato che questo risultato segna solo l’inizio di una collaborazione ancora più ampia. Il Ministro Latif ha sottolineato come questi accordi rappresentino ponti di cooperazione culturale ed economica
, fondati sullo scambio di esperienze, sull’aggiornamento dei curricoli e sulla qualificazione dei percorsi tecnici secondo i più elevati standard internazionali che il modello formativo italiano garantisce.
"È un passo decisivo per rafforzare la cooperazione educativa tra Italia ed Egitto
. Investire nell’istruzione tecnica e professionale significa sostenere lo sviluppo economico e sociale, puntando su percorsi fortemente integrati con il mondo produttivo, come il modello ‘4+2’. Abbiamo inoltre investito nell’Intelligenza Artificiale
e intendiamo creare un gruppo di lavoro dedicato alle buone pratiche e alle competenze trasversali", ha dichiarato il Ministro Valditara.
"L’apertura di ITS in Egitto permetterà di coinvolgere le imprese e di formare competenze fondamentali
sia per lo sviluppo locale sia per rispondere ai fabbisogni professionali italiani. L’estensione dell’insegnamento dell’italiano alle scuole medie, e non più solo alle superiori, insieme ai risultati raggiunti nella formazione dei docenti egiziani, dimostra che stiamo procedendo nella direzione giusta", ha aggiunto Valditara.
Tutti i Ministri presenti hanno espresso un forte apprezzamento per il modello italiano del 4+2
, riconosciuto come particolarmente efficace nell’integrazione tra scuola e impresa, chiedendo all’Italia di esportare non solo l’esperienza degli ITS Academy, ma anche quella delle scuole tecniche e professionali.All’Istituto Salesiano "Don Bosco", il Ministro Valditara ha anche consegnato gli attestati a trenta docenti egiziani di lingua italiana
che hanno completato il corso di formazione promosso dal Ministero e ha premiato gli studenti più meritevoli, confermando il ruolo centrale della scuola italiana al Cairo come punto di riferimento capace di unire tradizione e innovazione.