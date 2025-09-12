Milano 10:40
42.302 -0,31%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:40
9.322 +0,26%
Francoforte 10:40
23.639 -0,27%

Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,53%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.870,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,53%
Ottima performance per Shanghai (+1,53%), che archivia la giornata a 3.870,6 punti.
Condividi
```