Venerdì 12 Settembre 2025, ore 19.49
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,02%)
Il DAX termina gli scambi a 23.698,15 punti
Finanza
12 settembre 2025 - 17.43
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,02%, archiviando la seduta a 23.698,15 punti.
Francoforte
(298)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,02%
