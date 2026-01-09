Milano 13:32
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.124,02 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,01%, a quota 25.124,02 in apertura.
