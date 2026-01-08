Milano
17:35
45.672
+0,25%
Nasdaq
18:15
25.475
-0,70%
Dow Jones
18:15
49.282
+0,58%
Londra
17:35
10.045
-0,04%
Francoforte
17:35
25.127
+0,02%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 18.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,02%)
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,02%)
Il DAX termina gli scambi a 25.127,46 punti
In breve
,
Finanza
08 gennaio 2026 - 17.43
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 25.127,46 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,34%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dello 0,92%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dello 1,00%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,02%
Argomenti trattati
Francoforte
(253)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,01%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,06%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,02%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,13%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,13%)
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto