Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:15
25.475 -0,70%
Dow Jones 18:15
49.282 +0,58%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,02%)

Il DAX termina gli scambi a 25.127,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,02%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 25.127,46 punti.
Condividi
```