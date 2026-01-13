Milano 9:11
45.704 -0,06%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:11
10.151 +0,11%
25.403 -0,01%

Il DAX inizia gli scambi a 25.408,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,01%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,01%, a quota 25.408,37 in apertura.
