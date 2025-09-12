Milano 11-set
L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.881,99 punti

Borsa: Rally per Shanghai, in progresso dell'1,83% alle 05:48
Shanghai lievita in modo prepotente dell'1,83% alle 05:48 e passa di mano a 3.881,99 punti.
