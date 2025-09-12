Milano
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 08.12
Borsa: Rally per Shanghai, in progresso dell'1,83% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.881,99 punti
In breve
,
Finanza
12 settembre 2025 - 05.48
Shanghai lievita in modo prepotente dell'1,83% alle 05:48 e passa di mano a 3.881,99 punti.
