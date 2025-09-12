Milano
10:42
42.286
-0,35%
Nasdaq
11-set
23.993
0,00%
Dow Jones
11-set
46.108
+1,36%
Londra
10:42
9.322
+0,26%
Francoforte
10:42
23.637
-0,28%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 10.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Insurance
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 settembre 2025 - 10.00
Il
Comparto assicurativo dell'Area Euro
fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 504,02 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Insurance
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance
Titoli e Indici
Euro Stoxx Insurance
+0,44%
Altre notizie
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Insurance
EURO STOXX Insurance, scendono le quotazioni a Eurozona
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Food & Beverage
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto