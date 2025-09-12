Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:31
24.071 +0,33%
Dow Jones 17:31
45.910 -0,43%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Health Care
In lieve calo il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata sotto la parità a 845,67 punti.
Condividi
```