Milano
17:29
42.524
+0,22%
Nasdaq
17:31
24.071
+0,33%
Dow Jones
17:31
45.910
-0,43%
Londra
17:30
9.287
-0,11%
Francoforte
17:30
23.689
-0,06%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 17.48
Home Page
/
Notizie
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Health Care
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 settembre 2025 - 17.00
In lieve calo il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che continua la giornata sotto la parità a 845,67 punti.
Condividi
Titoli e Indici
Euro Stoxx Health Care
-0,77%
