Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:41
25.783 +1,08%
Dow Jones 19:41
49.526 +0,53%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Il Comparto sanitario dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 920,39 punti.
Condividi
```