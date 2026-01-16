Milano 11:28
45.732 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:28
10.247 +0,08%
Francoforte 11:28
25.325 -0,11%

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care
Il Comparto sanitario dell'Area Euro ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 922,82 punti.
Condividi
```