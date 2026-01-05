Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Health Care
Perde terreno il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 884,18 punti, ritracciando dello 0,83%.
Condividi
```