Milano 10:43
42.281 -0,36%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:43
9.322 +0,26%
Francoforte 10:42
23.637 -0,28%

Francoforte: andamento sostenuto per Hannover Rueck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che lievita del 2,65%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hannover Rueck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle assicurazioni rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Hannover Rueck mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 245,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 248,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 244,1.

