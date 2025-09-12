Milano 13:08
42.408 -0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:08
9.333 +0,38%
Francoforte 13:08
23.659 -0,19%

Francoforte: performance negativa per Commerzbank

Composto ribasso per la banca tedesca, in flessione del 2,22% sui valori precedenti.
