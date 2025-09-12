Milano 13:08
Francoforte: performance negativa per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore della Mercedes, che mostra un decremento dell'1,88%.

Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Mercedes-Benz segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 50,63 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 51,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50,19.

