Francoforte: performance negativa per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore della Mercedes
, che mostra un decremento dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Mercedes-Benz
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 50,63 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 51,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)