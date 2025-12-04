Francoforte: brillante l'andamento di Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore della Mercedes
, che avanza bene del 2,91%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa d'auto di Stoccarda
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Mercedes-Benz
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 59,96 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 58,44. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)