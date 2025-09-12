Milano 13:09
Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla banca tedesca, che tratta con una perdita del 2,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo della banca d'affari resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 32,8 Euro. Supporto visto a quota 31,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 33,72.

