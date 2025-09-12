Milano 10:43
42.281 -0,36%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:43
9.322 +0,26%
Francoforte 10:43
23.633 -0,30%

In evidenza Fresnillo sul listino di Londra

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Fresnillo sul listino di Londra
Rialzo per il leader mondiale dell'argento, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,46%.
Condividi
```