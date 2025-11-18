Milano 13:26
42.985 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:26
9.542 -1,38%
Francoforte 13:26
23.251 -1,44%

Fresnillo in discesa a Londra

Pressione sul leader mondiale dell'argento, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,99%.
