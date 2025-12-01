Milano 12:01
42.972 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:01
9.713 -0,08%
Francoforte 12:01
23.532 -1,28%

Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 3,57% sui valori precedenti.
Condividi
```