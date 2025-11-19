Milano 10:06
42.473 -0,85%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:06
9.530 -0,24%
Francoforte 10:06
23.114 -0,29%

Londra: balza in avanti Fresnillo

Seduta vivace oggi per il leader mondiale dell'argento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,51%.
