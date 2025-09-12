Markbass valuta quotazione a Piazza Affari per accelerare investimenti

Banca Profilo

(Teleborsa) -, società abruzzese attiva nel settore dell'amplificazione per strumenti musicali, ha avviato un percorso strategico volto a rafforzare i capitali finanziari in modo da sostenere la propria crescita e sta considerando concretamente l'(EGM). È quanto apprende Teleborsa da fonti finanziarie a conoscenza del dossier. L'approdo su EGM, che vede come advisor, potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.L'azienda è stata fondata nel 1996 e vanta oggi una consolidata expertise nellaper basso e chitarra, sistemi audio, strumenti musicali e corde.L'obiettivo della raccolta di capitali è duplice:in ricerca e sviluppo ed, anche attraverso nuove collaborazioni strategiche. Il fatturato 2024 è stato di circa 12 milioni di euro, mentre nei primi 5 mesi del 2025 ha segnato un +25%.L'azienda guidata da Marco De Virgiliis, che oggi(il fatturato export supera il 90%), gode di una riconosciuta autorevolezza internazionale, rafforzata da un ampio seguito di musicisti professionisti di fama mondiale. Artisti del calibro di Marcus Miller, Richard Bona ed Eric Gales che utilizzano i suoi prodotti, contribuiscono a consolidarne il posizionamento come marchio di riferimento per bassisti e chitarristi a livello globale.