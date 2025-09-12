New York: calo per Cadence Design Systems

società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,60%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 352,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 341,5. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 363.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)