New York: calo per Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Rosso per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che sta segnando un calo del 2,60%.

Lo scenario su base settimanale di Cadence Design Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 352,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 341,5. L'equilibrata forza rialzista di Cadence Design Systems è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 363.

