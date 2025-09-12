Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 21:26
24.108 +0,48%
Dow Jones 21:26
45.906 -0,44%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: giornata depressa per Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Retrocede Charles River Laboratories International, con un ribasso del 3,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charles River Laboratories International, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Charles River Laboratories International ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 157,3 USD. Supporto a 152,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 162,4.

