New York: luce verde per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda globale di media e intrattenimento
, che scambia in rialzo dell'8,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Warner Bros Discovery
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +49,7%, rispetto a +1,71% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di Warner Bros Discovery
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,02 USD e primo supporto individuato a 17,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)