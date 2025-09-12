New York: luce verde per Warner Bros Discovery

azienda globale di media e intrattenimento

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo dell'8,97%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +49,7%, rispetto a +1,71% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,02 USD e primo supporto individuato a 17,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)