New York: luce verde per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda globale di media e intrattenimento, che scambia in rialzo dell'8,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Warner Bros Discovery mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +49,7%, rispetto a +1,71% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'esame di breve periodo di Warner Bros Discovery classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,02 USD e primo supporto individuato a 17,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
