Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 21:27
24.106 +0,47%
Dow Jones 21:27
45.896 -0,46%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: movimento negativo per Merck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,08%.

Lo scenario su base settimanale di Merck rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 84,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 82,75. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 86,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
