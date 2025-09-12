New York: movimento negativo per Merck

(Teleborsa) - Ribasso per la società chimico-farmaceutica
, che presenta una flessione del 2,08%.
Lo scenario su base settimanale di Merck
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Merck
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 84,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 82,75. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 86,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)