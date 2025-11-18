Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Merck

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica, che tratta in utile del 3,08% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Merck è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,04 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 100,8.

